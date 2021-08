Pour bien enfoncer le clou :

Peu de gens savent que la capitale moderne de l’Azerbaïdjan n’a jamais été une ville azerbaïdjanaise. Jusqu’aux années 1920, les « Azerbaïdjanais » étaient appelés Tatars du Caucase, et il y a 80 ans, seul un habitant sur 5 de Bakou était un Tatar du Caucase (c’était le nom des Azerbaïdjanais jusqu’en 1918). Jusqu’au milieu du XXe siècle, les chrétiens constituaient la majorité de la population de Bakou.

La ville de Bakurakert (Baku moderne) porte le nom du roi arménien Bakur, qui a régné sur la Grande Arménie en 160-164 après JC. Bakurakert a été construit par le roi de Grande Arménie Trdat I en l’honneur de son frère Bakur Ier.

Après la défaite dans la guerre avec les Parthes en 161, le roi d’Arménie Sohaemus s’enfuit à Rome, où il devint sénateur. Bakur Ier, qui a reçu la couronne du roi de Grande Arménie des mains du roi parthe Vologases III, était assis sur le trône arménien. Sohaemus a tout fait pour pousser Rome à la guerre contre l’Arménie et à regagner le trône royal. La guerre s’est avérée désastreuse pour l’Arménie : sa capitale Artashat a été détruite.

Bakur a occupé le trône jusqu’en 163, après quoi il a été capturé par les Romains et emmené à Rome avec son frère Mihrdat, où il a officiellement conservé le titre de « roi d’Arménie » jusqu’à la fin de sa vie.

Initialement, Bakurakert était une petite colonie et le resta jusqu’à ce qu’il rejoigne la Russie au début du 19e siècle. Au moment de rejoindre la Russie, seulement 2 000 personnes y vivaient. La construction rapide de la ville commence au milieu du 19e siècle. La ville est entièrement construite et développée par les représentants de deux nations : les Russes et les Arméniens.

En 1918, les troupes turques ont fait irruption dans la ville et ont établi le premier État azerbaïdjanais de l’histoire avec Bakou comme capitale. Cette invasion s’est accompagnée du génocide de 30 000 Arméniens et 10 000 Russes. En 1921 a eu lieu la soviétisation de l’Azerbaïdjan nouvellement créé avec sa capitale à Bakou. Où la majorité de la population continue d’être chrétienne. Et ce n’est qu’après la Grande Guerre patriotique, pour la première fois dans l’histoire, que le nombre de musulmans dépasse le nombre de chrétiens. Commence le processus d’éviction de la population chrétienne, principalement arménienne, qui se termine en janvier 1990, lorsque les 200 000 derniers Arméniens ont quitté la ville lors d’un pogrom de masse et d’un massacre.

Le 20 janvier 1990, les troupes soviétiques sont entrées dans la ville, mais il n’y avait plus d’Arméniens et le nombre de la population russe a diminué de 7 fois.

Après la restauration de l’indépendance en 1991, toutes les références à la véritable histoire de la ville de Bakou ont été détruites. D’ailleurs l’Azerbaïdjan se fait un devoir de détruire toute référence aux Arméniens.

Selon une source différente, Bakurakert était situé au sud de la rivière Araxe et au nord du lac Urmia dans la province de Marand.