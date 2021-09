Journée de l’Arménie et de l’Artsakh

Cette 6e édition, très attendue, sera parrainée par Charles Villeneuve, journaliste, chroniqueur, producteur et écrivain français d’origine arménienne

La manifestation sera consacrée à la découverte de la culture arménienne. Plus d’une vingtaine de structures, associations, artistes, artisans franco-arméniens seront réunies dans le but commun de présenter leurs activités, les nombreuses actions de solidarité menées par les bénévoles, les produits artisanaux d’Arménie ou créations artistiques inspirées par ce pays : livres, bijoux, vitraux, cartes brodées, lampes, miel, vins ou poteries.

Une occasion de réunir une nouvelle fois l’importante communauté arménienne de Clamart et l’ensemble des Clamartois pour ce partage d’expérience, d’histoire tournée à la fois vers les traditions et vers l’avenir d’un pays qui traverse une période terrible depuis un an (entre pandémie, guerre en Artsakh, crise politique, incertitudes) mais dont le courage et l’attachement à leur pays et à la francophonie ne faiblissent pas, un pays qui brille aussi par sa modernité en étant à la pointe des nouvelles technologies et de la robotique (à découvrir sur le stand de TUMO).

Renseignements : 0620487918



Source Armenpole