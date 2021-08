Nouvelles représentations d’Iphigénie

La pièce, inspirée de la légende grecque et mise en scène par Serco Aghian sera donnée les 21 et 28 août, respectivement à Laguiole et Rignac

Synopsis :



Iphigénie est une adolescente de notre époque, elle est « connectée ». Elle est la fille d’un roi : Agamemnon. Il a décidé, raison d’état oblige, de sacrifier sa fille aînée afin de pouvoir envoyer ses soldats à la guerre.

Iphigénie vous invite à passer sa dernière nuit dans sa chambre. Peut-être est-elle en train de rêver ? Où est la réalité ? Va-t-elle succomber à ses désirs ? Va-t-elle vaincre la peur ? Va-t-elle se révolter, accepter, pleurer, évoquer les souvenirs lointains qu’offrent à son regard quelques photographies posées là ?

Notre époque actuelle, en-dehors de cette étrange période de pandémie qui ne fait qu’aggraver les rapports sociaux, offre à la comédienne un champ des possibles à travers des émotions et des états d’être : d’abord la grande solitude qu’Iphigénie partage quelquefois avec sa soeur Electre, son désir sensuel, naïf, mais ressenti comme coupable, d’amour pour Patrocle et son inquiétude face à la brutalité d’Achille qu’elle devait épouser, son questionnement sur les raisons de cette guerre annoncée et son cortège d’absurdités et de deuils, ses souvenirs d’enfance. Et puis, les murs du palais qui la terrorisent et la rassurent, la nuit et son monde extérieur insouciant, forment aussi un environnement hostile et attirant en même temps.

Elle se révolte contre l’injustice du sacrifice qu’on lui impose. A mesure que l’aube point, elle finit par l’accepter, non sans consentir à dénoncer les massacres qui s’ensuivront. Et quels parents pour quels enfants : le père, absent, qui se réfugie dans l’alcool, la mère qui leur préfère son amant.

Rappel sur la mythologie grecque :

Agamemnon est le roi grec qui règne sur Mycènes. Son frère Ménélas a épousé la plus belle des femmes grecques : Hélène, la soeur de Clytemnestre, épouse d’Agamemnon. Un contrat d’assistance mutuelle lie les deux frères. Pour des raisons supposées diplomatiques, Ménélas accueille chez lui Pâris, le fils du roi de Troie, Priam. Un jour, Hélène et Pâris profitent de l’absence de Ménélas pour s’enfuir ensemble. La guerre est donc déclarée contre Troie. Cependant, l’armée grecque est retenue au port car les bateaux attendent un vent favorable qui n’arrive pas, durant des mois. Agamemnon consulte l’oracle qui lui prédit de sacrifier sa fille aînée, Iphigénie, pour que les dieux de l’Olympe soufflent le vent du départ. Ainsi débutera la guerre de Troie, sur 10 ans.

Dans une autre légende, Iphigénie réussit à échapper à ce destin funeste et est accueillie par le roi Thoas en Tauride.

Bibliographie succinte :

Euripide : Iphigénie à Aulis – Iphigénie en Tauride

Jean Racine : Iphigénie

Johann Wolfgang von Goethe : Iphigénie en Tauride

Jean-René Lemoine : Iphigénie

Tiago Rodriges : Iphigénie

Durée du spectacle : 1h30.