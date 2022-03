Aurora renforce sa présence en Artsakh

Le programme s’agrandit avec un nouveau bureau local et un autre appel à candidatures 19 août 2021 – Stepanakert, Artsakh/Nagorno-Karabakh – L’Initiative Humanitaire Aurora continue d’étendre le programme Aurora pour l’Artsakh et a lancé un autre appel à candidatures pour que d’autres projets rejoignent le programme. Alors que l’humanité célèbre la Journée mondiale de l’aide humanitaire, l’Initiative est également heureuse d’annoncer que son nouveau bureau a été ouvert à Stepanakert, en Artsakh, afin de rationaliser les activités humanitaires locales d’Aurora, renforcer sa présence dans la région et soutenir la (...)