Astrig Siranissian en concert

Dans le cadre du Festival du Parc Floral, la violoncelliste Astrig Siranossian se produit en compagnie du Quatuor Modigliani au Parc Floral de Vincennes (scène Delta), le dimanche 29 août à 16h.

Programme :

Franz Schubert : Quatuor à cordes n°14 en ré mineur D. 810 dit « La Jeune Fille et la Mort »

Franz Schubert : Quintette à deux violoncelles en ut majeur, op. posth. 163, D 956

Accès :

Esplanade Saint-Louis devant le Château de Vincennes

Route de la Pyramide dans le Bois de Vincennes

Entrée 2,5€

Pass sanitaire obligatoire

Tout Schubert

C’est à la (re)découverte de deux chefs d’œuvre absolus de la musique de chambre que nous vous invitons.

Le Quatuor Modigliani, qui est devenu l’un des ensembles les plus demandés de notre époque débutera ce concert avec le Quatuor n° 14 de Schubert, dit « La Jeune Fille et la Mort » qui est un sommet de célébrité et de charge émotionnelle. La misère physique, mentale et matérielle dans laquelle se trouvait Schubert lorsqu’il composa l’œuvre est palpable dans chaque note.

Les Modigliani seront ensuite rejoints par la jeune violoncelliste Astrig Siranossian, surnommée par la presse « la petite étoile du violoncelle » pour une des œuvres les plus monumentales de la musique de chambre romantique : le Quintette D. 956 de Franz Schubert. La beauté de ses mélopées étirées, la noirceur de ses orages, la puissance épique de ses élans collectifs font de cette partition une œuvre dont il est impossible de se lasser.



Source : Festival du Parc Floral