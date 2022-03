Aliev poussé par Erdogan à reconnaître Chypre Nord

Rahim Rahimov est basé à Bakou et est membre du conseil d’administration de l’Association d’études européennes pour le Caucase, qui elle est basée à Tbilissi. Sous le titre « La dimension chypriote de l’alliance azéro-turque » il a fait paraître cette analyse dans Eurasia Daily Monitor Volume : 18 Issue : 132. Elle a ensuite été reprise sur le site The Jamestown Fondation, un institut de recherche et d’analyse, fondé en 1984 comme plateforme de soutien aux dissidents soviétiques, et dont le siège est à Washington. Aujourd’hui, la mission affichée est d’informer, et donc de peser, sur les décideurs politiques (...)