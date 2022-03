Petition pour dé-russifier leur nom de famille

Salam est une organisation qui milite pour l’égalité des droits et un engagement public plus fort des Azerbaïdjanais de souche dans la vie publique géorgienne. Elle est à l’origine de plusieurs campagnes et manifestations récentes, notamment pour s’opposer aux mariages précoces et promouvoir un meilleur accès aux biens de base pour les communautés azerbaïdjanaises rurales en Géorgie.

Des membres de cette organisation collectent actuellement des signatures pour faire retirer la terminaison russe de leurs noms de famille.Il leur reste un mois pour recueillir au moins 25 000 signatures afin que les (...)