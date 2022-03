Le gazoduc turco-azerbaïdjanais Igdir-Nakhchivan achevé en 2022

Le Nakhitchevan réduit sa dépendance à l’égard de Téhéran, elle recevait jusqu’ici principalement son gaz par l’Iran.

Or, selon le ministère turc de l’Énergie et des Ressources naturelles, la construction du gazoduc turco-azerbaïdjanais Igdir-Nakhchivan, décidé le 15 décembre 2020, sera achevée en 2022. Il mesurera 82 kilomètres et a déjà coûté 10,29 millions de dollars rien qu’en travaux préparatoires. 8,23 autres millions de dollars vont maintenant être ajoutés pour construire ce pipeline. Sa capacité de débit sera de 500 millions de mètres cubes par (...)