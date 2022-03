Erdogan se dit prêt à assurer une médiation pour établir la paix en Ethiopie

Recep Tayyip Erdogan se prend pour le Parrain. Non content d’interférer dans la politique caucasienne et moyen-orientale, le nouveau Sultan veut maintenant régler les conflits africains. En particulier au Tigré, région chrétienne orthodoxe à 96 %.

Le mercredi 18 août, il a affirmé que la Turquie était prête à jouer un rôle de médiateur pour mettre fin au conflit meurtrier dans la région du Tigré et contribuer à « l’intégrité » de l’Ethiopie. Lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en visite mercredi à Ankara, M. Erdogan a souligné l’importance donné par son pays à « (...)