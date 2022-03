L’Arménie achète 200 000 doses du vaccin chinois

Les autorités arméniennes ont annoncé que des vaccins COVID-19 ont été achetés à la Chine à la suite de négociations avec ce pays.

Le ministre de la Aanté, Anahit Avanesian, a déclaré mercredi 18 août que 200 000 doses de vaccins Sinopharm conçus pour 100 000 personnes ont été importées et seront bientôt disponibles dans les polycliniques et les sites de vaccination mobiles du pays.

Le ministère a expliqué que le vaccin Sinopharm est approuvé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une utilisation d’urgence. Il a ajouté que les données sur l’efficacité et la sécurité de ce vaccin sont conformes aux (...)