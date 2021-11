Reprise des discussions sur les voies de communication

Malgré les tensions persistantes à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et dans le Haut-Karabakh, les vice-Premiers ministres d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Russie ont repris les travaux de leur groupe de travail chargé de débloquer les liaisons de transport dans la région.

L’information concernant une nouvelle réunion du groupe à Moscou a été diffusée par le service de presse du gouvernement russe le 17 août dernier.

Selon le rapport, au cours de leur réunion, les vice-Premiers ministres Mher Grigoryan (Arménie), Shahin Mustafayev (Azerbaïdjan) et Alexey Overchuk (Russie) ont examiné « les (...)