Un nouveau lot de vaccin chinois contre la Covid-19 a été livré à l’Arménie

200 000 doses du vaccin Sinopharm contre la Conid-19 ont été fournies à l’Arménie, a déclaré la ministre de la santé d’Arménie, Anahit Avanesyan.

A. Avanesyan a appelé les citoyens arméniens à se faire vacciner. « Exercez votre droit d’être en bonne santé, le gouvernement fournit le vaccin gratuitement pour tout le monde, et le vaccin Covid-19 nous protégera de maladies graves et de la mort » a déclaré dans un communiqué la ministre de la Santé.

Les vaccins Sputnik V, AstraZeneca et CoronaVac sont également utilisés en Arménie. (...)