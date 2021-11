GR20 pour l’Arrsakh, la Corse solidaire de l’Artsakh ce samedi 21 août

Samedi 21 aout à 4 heures du matin, des coureurs Français d’origine arménienne et Corses s’élanceront de Calenzana et tenteront la traversée du mythique GR20 en 44 heures. Ce défi solidaire qui s’appuie sur les valeurs fédératives du sport a pour but de venir en aide à la reconstruction à Stepanakert, capitale de l’Artsakh, d’une école arménienne endommagée par les bombardements Azéris à l’automne 2020.

A cette occasion, une collecte de fonds est organisée au profit des écoliers éprouvés par la guerre. Possibilité d’encourager ce bel élan de solidarité en faisant un don sur le site (...)