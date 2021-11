Le Figaro Magazine de ce vendredi 20 août consacre 10 pages à l’Arménie et l’Artsakh avec Jean-Christophe Buisson et le photographe Antoine Agoudjian

Ce vendredi 20 août à ne pas rater le Figaro Magazine en kiosque. L’hebdomadaire consacrera 10 pages à l’Arménie et à l’Artsakh. Information de Jean-Christophe Buisson sur Twitter avec son reportage avec le photographe Antoine Agoudjian en Arménie et en Artsakh (Haut-Karabagh) une nouvelle fois menacée par l’agression de l’Azerbaïdjan. Un numéro du Figaro Magazine à lire absolument et faire partager à vos amis.

Krikor Amirzayan