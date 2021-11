Inauguration d’un monument à l’entrée de la ville de Gavar dans la région de Gegharkounik

Un monument à l’entrée de la ville de Gavar près du lac Sevan dans la région de Gegharkounik furt inauguré en présence du maire de la ville Gourgen Martirosyan et de nombreuses personnalités publiques et religieuses de la région. Avant l’inauguration du monument, le public fut invité à respecter une minute de silence à la mémoire des victimes de la dernière guerre de l’Artsakh. Le mémorial fut financé par le bienfaiteur Samvel Goroyan. Les travaux ayant débuté en janvier, se sont terminés le 14 août et s’étend sur une surface de 1500 mètres carrés. En arménien et en anglais est inscrit sur le monument, le nom (...)