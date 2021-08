Fête de la Résurrection de la Sainte-Vierge et bénédiction du raisin à l’Eglise catholique arménienne de Valence

Dimanche 15 août, comme l’ensemble des églises arméniennes de la planète, l’Eglise catholique arménienne de Valence fêtait également par une sainte-messe la Résurrection de la Sainte-Vierge et procédait à la bénédiction du raisin, tradition de l’Eglise arménienne apostolique et catholique.

Le Vartabed (Père) Krikor Mikaélian, responsable de l’église arménienne catholique de Valence, face à de nombreux fidèles -autour de 80 personnes- procédait à la sainte-messe suivant le rite de l’Eglise arménienne.

Dans son homélie, il expliquait la résurrection de l’âme de Sainte-Marie en expliquant cette tradition de la bénédiction du raisin qui est l’une des cinq fêtes majeures de l’Eglise arménienne, célébrée tant par l’église apostolique arménienne que l’église catholique arménienne. Le vartabed Krikor Mikaélian affirmait l’importance de la tradition biblique la fête de Sainte-Marie fêtée par le monde chrétien et la tradition de l’Eglise arménienne liée à la bénédiction du raisin. « En mangeant chaque raisin, pensez à la paix et à l’amour ainsi qu’à un monde apaisé » dit le vartabed Krikor Mikaélian en procédant à la bénédiction des grappes de raisin. Il n’oublia pas d’évoquer le monde arménien et la pensée envers les quelque 5 000 jeunes soldats Arméniens morts « on ne sait pas pourquoi » lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Il présenta également une nouvelle statue de la Sainte-Vierge déposée sur l’autel et qui sera présente à chaque cérémonie pour accompagner les fidèles dans leurs prières. A l’issue de la sainte-messe, le raisin fut distribué aux fidèles venus très nombreux pour cette cérémonie.

Krikor Amirzayan

https://www.facebook.com/krikor.amirzayan/videos/886841971930996/