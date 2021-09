Kenats, le caviste désormais en ligne

Une sélection de 90 références de vins et spiritueux d’Arménie. Des breuvages issus de cépages autochtones et produits par des domaines familiaux de qualité et de tradition. C’est ce que propose le site de vente en ligne https://kenats.fr/ à partir du 1er septembre.

Détail de la cave digitale sur https://kenats.fr/la-cave-digitale/

Les réfractaires au tout en ligne peuvent également se rendre dans la boutique éphémère de Kenats, ouverte jusqu’à fin décembre.

Kenats - Vins & Spiritueux d’Arménie

24 rue Jean Bleuzen

92170 Vanves

Ouvert tous les jours de 10h30 -19h30 sauf le lundi. Dimanche 10h30-13h30