L’accord d’Erevan et Bakou nécessaire selon Moscou

Lors d’une conversation téléphonique avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le 7 juin, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas ont discuté de la situation dans le Haut-Karabakh et à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

La mise en œuvre des dispositions des déclarations des dirigeants de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie et de la Russie en date du 9 novembre 2020 et du 11 janvier 2021 étaient également à l’ordre du jour, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

« L’importance du strict respect du régime de cessez-le-feu et la nécessité d’une solution politico-diplomatique aux divergences émergentes ont été soulignées. Les ministres ont réaffirmé le rôle du groupe de Minsk de l’OSCE dans le processus de négociation entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie », indique le communiqué.

La partie russe a noté que « toute implication des organisations internationales n’est possible qu’avec le consentement de Bakou et d’Erevan. »

Selon le ministère français des Affaires étrangères, le ministre Le Drian a rappelé le plein engagement de la France en faveur de la désescalade des tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et de la résolution des questions pendantes issues du conflit de l’automne dernier entre les deux pays. A cet égard, il a réaffirmé " notre volonté de poursuivre une coordination étroite avec la Russie, notamment en tant que l’un des co-présidents du Groupe de Minsk, avec les Etats-Unis, et au sein des instances internationales compétentes.

Le ministre a souligné l’importance de lancer des négociations entre les parties sur les défis de la démarcation et de la délimitation de la frontière, sans lien avec les développements sur le terrain. Il a réitéré la nécessité pour les parties de faire preuve de la plus grande retenue et de s’abstenir de toute provocation.