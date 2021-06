Le Catholicos bénit l’armée

Lors du deuxième jour de sa visite dans la République du Haut-Karabakh, Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous les Arméniens, a apporté ses bénédictions et ses vœux paternels aux commandants et aux soldats réunis à cette occasion.



Le Catholicos a rendu hommage à « l’indépendance de l’Artsakh, aux braves soldats qui se sont battus pour la protection des droits de notre peuple en Artsakh, aux héros qui ont sacrifié leur vie pour le bien de la patrie », soulignant que ce prix élevé ne devrait jamais être oublié, mais devrait devenir un nouveau garant de l’indépendance de l’Artsakh.

« Tous les Arméniens vivent des temps difficiles. La guerre de 44 jours de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh, déclenchée avec le soutien de groupes terroristes internationaux, avec ses conséquences, ses dommages et ses pertes énormes, nous maintiendra dans la douleur et le chagrin pendant longtemps jusqu’à ce que nous puissions surmonter la situation difficile actuelle et dissiper les sentiments d’incertitude quant à l’avenir. Les problèmes et défis existants doivent être résolus dans nos vies lorsque nous nous penchons tous, sans distinction, sur les causes de cette situation tragique », a déclaré le patriarche arménien.



Sa Sainteté a noté qu’il saluait le courage et les actes héroïques de l’armée arménienne, les épisodes glorieux d’une lutte désintéressée, soulignant que "d’Avarayr à Sardarapat et en passant par l’Artsakh, il existe la ferme conviction et la conscience que la patrie est le plus précieux des biens, avec la famille ».

« Cet esprit héroïque a sanctifié notre peuple, transmettant aux générations futures les noms glorieux des guerriers patriotes.

Chers enfants, ces personnes glorieuses n’étaient pas mieux à leur époque que vous ne l’êtes aujourd’hui. Des jeunes simples comme vous étaient des hommes, des patriotes, avec le même tempérament, les mêmes aspirations, les mêmes espoirs de vie."



Cependant, selon l’apôtre, ils ont mené leur bonne guerre ; « L’armée arménienne est le seul garant de l’État arménien, de la vie libre et indépendante de notre peuple, de la sécurité et du bonheur de vos familles et de vos proches, et de la longévité de la nation », a souligné le Catholicos de tous les Arméniens dans son discours.



Sa Sainteté a affirmé que l’Église a toujours été une force avec laquelle il fallait compter, désormais ce doit être l’armée arménienne, ajoutant que même pendant les moments les plus difficiles de la guerre, le clergé se tenait aux côtés du soldat arménien.

« Chers soldats, officiers, esprit de l’armée arménienne, la volonté de victoire est la source de la puissance de la nation, de la confiance, de l’inspiration de notre peuple, de l’optimisme pour l’avenir« . »En restant ferme dans cette voie, Notre Seigneur Sauveur, nous le croyons, nous accordera de nouvelles victoires", a déclaré Sa Sainteté Karekin II, demandant à Dieu de protéger les militaires.

Le Catholicos a béni les commandants de l’armée de défense et tous les militaires présents.