Lancement officiel de la campagne électorale en Arménie

La campagne pour les élections législatives anticipées du 20 juin a commencé officiellement le lundi 7 juin en Arménie : pas moins de 26 partis et alliances politiques sont en lice pour briguer les 101 sièges, au moins, du prochain Parlement arménien qui sortira de ces élections cruciales pour l’avenir du pays, qu’elles sont censées extirper de la crise grave dans laquelle il s’enlise depuis la défaite face à l’Azerbaïdjan dans la guerre du Karabagh de l’automne dernier, et décisives aussi pour l’avenir politique aussi du premier ministre sortant Nikol Pachinian, qui brigue un nouveau mandat. Les partis en lice devront remporter au moins 5 % des suffrages pour pouvoir être représentés dans la future Assemblée nationale, ce seuil étant de 7 % pour les alliances ou blocs politiques. Les principaux adversaires du parti Contrat civil de Pachinian sont les deux paris d’opposition représentés dans le Parlement sortant, mais aussi les alliances constituées autour des trois anciens présidents de la République arménienne : le premier, Levon Ter-Petrosian, son successeur et tombeur, Robert Kotcharian, et Serge Sarkissian, qui avait succédé à ce dernier en qualité de dauphin avant de prendre ses distances avec son ancien mentor et compagnon de route et d’arme du Karabagh. Tous trois s’accordent pour rejeter sur Pachinian la responsabilité de la défaite humiliante de l’Armenie dans la guerre qui l’opposa six semaines durant à l’Azerbaïdjan et à laquelle mis un terme le cessez-le-feu négocié par la Russie le 9 novembre 2020. Les principaux acteurs du scrutin à venir avaient en fait commencé leur campagne bien avant son lancement officiel, en multipliant ces dernières semaines des rassemblements avec leurs partisans Pachinian n’est pas en reste, et a durci au fil des semaines sa guerre des mots avec Kotcharian et Sarkissian qui n’ont pas manqué de riposter. Sarkissian, en particulier, a ouvertement accusé le premier ministre toujours en exercice jusqu’au scrutin de mauvaise gouvernance, mettant l’accent sur son incapacité à faire face aux graves défis securitaires auxquels l’Arménie après une guerre qu’il lui reproche d’avoir provoquée et perdue. Alors qu’il était en campagne dans la province d’Armavir à l’ouest de Erevan lundi, Pachinian a pour sa part une fois encore étrillé les deux ex-présidents, promettant de les traduire en justice pour les pratiques corrompues qui auraient caractérisé leurs mandats pendants deux décennies dans l’éventualité où les électeurs le maintiendraient au pouvoir. Il a aussi réitéré ses appels aux électeurs pour qu’ils lui accordent une large victoire aux élections à venir. “ Nous espérons au moins 60 % des voix … Nous devons extirper ces forces politiques qui veulent provoquer une guerre civile en Arménie”, a déclaré notamment Pachinian lors d’un meeting dans le village de Parakar. Un objectif pour le moins optimiste, si l’on en croit un sondage d’opinions commandé par l’International Republican Institute (IRI), dont le siège est à Washington, et réalisé du 8 avril au 4 mai, selon lequel seulement 26 % des électeurs arméniens seraient disposés à voter pour le parti de Pachinian. Si une large majorité des électeurs arméniens se disaient prêts à reconduire Pachinian au pouvoir selon d’autres sondages réalisés il y a quelques semaines encore, les incidents graves survenus à la frontière méridionale de l’Arménie, dans la province du Syounik, depuis le début mai, ont inversé la tendance et semblent avoir porté un coup sévère au crédit de Pachinian, dont la popularité avait été déjà fortement entamée par la défaite et la capitulation qu’il avait dû signer avec Bakou. Kotcharian et ses alliés de l’opposition, la FRA Dachnaktsoutioun et le jeune parti renaissance rassemblés dans une alliance baptisée Hayastan (Armenia) ont justement choisi de concentrer leur campagne dans le Syunik, où les menaces persistantes de l’armée azérie renforcent un sentiment d’insécurité qui dessert Pachinian, accusé là plus qu’ailleurs, de fauillir à sa mission de défense de la nation. L’ex-président a ainsi inauguré sa campagne officielle par un meeting dans la soirée de lundi dans la localité de Kapan, chef-lieu de la province de Syunik, et dont le maire, comme celui de la localité voisine de Goris et de plusieurs autres communes de la région, s’étaient ouvertement opposés à Pachinian. Contrairement à Kotcharian, Sarkissian ne brigue pas un autre mandat en participant à ce scrutin, et a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne cherchait aucun mandat électif, que ce soit de premier ministre ou de député. Son Parti républicain d’Arménie (HHK) anciennement au pouvoir a formé une alliance avec le parti d’opposition Patrie fondé et dirigé par Artur Vanetsian, ancien homme lige de Pachinian dont il était l’éminence grise à la tête du Service de sécurité nationale avant d’en être limogé et de basculer dans une opposition dure à l’actuel premier ministre. A.Vanetsian est en tête de liste des candidats de l’alliance d’opposition pour ces élections. Il a choisi pour sa part de lancer sa campagne au nord-est, dans la province du Tavouch, une autre zone frontalière qui vit aussi sous la menace permanente de l’armée de Bakou. Edmon Marukian, le leader du parti d’opposition parlementary Arménie lumineuse (LHK), a exprimé sa préoccupation concernant les tensions croissantes entre le parti au pouvoir et les forces de l’opposition radicale conduites par les deux ex-presidents. Reprenant partiellement l’argument de Pachinian, dont il fut longtemps l’allié politique, il a affirmé qu’elles pourraient entraîner le pays dans une “guerre civile”. E.Marukian se pose donc en arbitre, et affirme que les Arméniens peuvent empêcher un tel scénario en votant massivement pour son parti. “Ou bien, si l’une de ces parties venait à l’emporter, elle cherchera à détruire l’autre”, a déclaré le leader de l’opposition devant les journalistes alors qu’il défilait avec ses partisans dans les rues de Erevan. Le parti Arménie prospère (BHK), l’autre parti d’opposition parlementaire, devaient quant à lui tenir son premier meeting de campagne à Abovian, unje localité à une quinzaine de km au nord d’Erevan qui a longtemps été le bastion politique de son leader, l’homme d’affaires Gagik Tsarukian. D’autres figures de proue du BHK ont présenté le programme électoral du parti lors d’une conférence de presse à Erevan. Le BHK promet, entre autres, de renforcer les liens entre l’Arménie et la Russie dans le domaine de la sécurité par la voie d’un nouveau “traité militaro-politique”. Dans son programme, le BHK réitère la proposition controversée de Tsarukian d’effacer pour chaque Arménien les dettes n’excédant pas 3 millions de drams (5 800$) dans les banques commerciales.

De son côté, Ter Petrossian a cultivé sa singularité dans la troïka des ex-présidents, qu’il avait envisagé dans un premier temps de constituer en alliance électorale, en concentrant ses attaques sur Kotcharian et Pachinian, qu’il a renvoyés dos à dos, en soulignant lundi que leur rivalité faisait des élections à venir les « plus dangereuses » de l’histoire du pays. Ter-Petrossian a affirmé qu’ils étaient prêts à tout pour remporter ce scrutin. « C’est une bataille entre leurs ressources et leurs partisans dès à présent”a déclaré l’ex-président en ajoutant : “Mais ils ne s’en contenteront pas. Il y aura des milliers d’irrégularités de chaque côté durant les élections. Et avec des milliers d’irrégularités, il y aura forcément des incidents dans les bureaux de vote même qui pourraient échapper à tout contrôle”. S’exprimant lors de la présentation officielle du programme de campagne de son Congrès national arménien (HAK), Ter-Petrossian, 76 ans, a aussi souligné que Pachinian comme Kotcharian étaient animés d’une même volonté de revanche personnelle et ne tiennent jamais leurs engagements. “Ils disent une chose et font tout le contraire”, a ajouté Ter Petrossian. Le mois dernier encore, Ter-Petrossian avait publiquement appelé Kotcharian et Sarkissian à le rallier au sein d’une alliance large d’opposition visant avant tout à en finir avec Pachinian. Il avait toutefois assorti cette main tendue d’une condition : qu’aucun des ex-présidents ne cherche à s’attribuer le poste de premier ministre en cas de victoire de cette alliance. Il ne manquera pas de rappeler cette condition posée lorsque les deux ex-présidents déclineront, très vite, son offre, justifiant devant une presse incrédule cette proposition d’une « troïka » électorale par une stratégie visant à endiguer les ambitions de Kotcharian. Au moins pour Kotcharian, il expliquera que ses ambitions politiques personnelles avaient pris le dessus sur l’objectif de « dégager » Pachinian. Ter-Petrossian, qui a été le premier président de l’Arménie de 1991 à 1998, avait pourtant bien insisté sur le fait qu’une alliance électorale des trois ex-présidents aurait privé Paschinian de toute chance de réelection. La semaine dernière, Pachinian avait invité Ter-Petrossian, Kotcharian et Sarkissian à participer à un débat télévisé en direct. Tous trois avaient décliné l’offre. “J’ai répondu non à Pachinian par pitié”, a expliqué Ter-Petrossian lundi en précisant : “J’ai eu pitié de lui car ce débat aurait été un suicide [politique] pour Nikol”. Rappelons que Pachinian avait été longtemps un proche partisan de Ter Petrossian avant de prendre ses distances ces dernières années, avec l’ancien président. Il avait joué un rôle majeur dans le mouvement de protestation revendiquant la victoire de Ter-Petrossian aux présidentielles de fevrier 2008 face à Serge Sarkissian, déclaré officiellement vainqueur à la succession de Kotcharian. Ce dernier, encore président avant l’investiture de Sarkissian, avait décidé de réprimer brutalement le mouvement d’opposition, qui se heurtera aux forces de l’ordre le 1er mars 2008. Ces violences, qui feront 8 morts chez les manifestants et 2 chez les policiers, seront suivies d’une vague d’arrestations et d’emprisonnement parmi les leaders du mouvement, dont Pachinian, qui écoppera de près de deux ans de prison, et elles vaudront des poursuites judiciaires et plusieurs mois d’emprisonnement à Kotcharian après l’arrivée au pouvoir de Pachinian, en mai 2018, à la faveur de la Révolution de velours.