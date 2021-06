Les forces azéries harcèlent les villageois arméniens des zones frontalières

L’intrusion les 12 et 14 mai de centaines de soldats azéris sur une portion de territoire arménien qu’ils occupent encore partiellement, malgré l’arrivée des forces arméniennes et les efforts de médiation russe, avait montré comment Bakou comptait régler la question du tracé de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, brutalement soulevée par la guerre du Karabagh de l’automne dernier : par la force, même si l’armée azérie, grisée par la victoire dans cette guerre et désireuse d’en consolider les acquis, n’avait pas fait usage de ses armes pour occuper des zones frontalières contestées dans les régions (...)