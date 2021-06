l’Arménie n’a pas le droit d’ignorer le coup de main de la France

Lundi 7 juin, le Premier ministre par intérim d’Arménie Nikol Pachinian a fait face à une position assez difficile. Il essaie de démontrer à l’intérieur et à l’extérieur de l’Arménie une situation qui n’existe pas depuis longtemps déjà. A savoir, le fait que la Russie est le garant d’assurer la sécurité de l’Arménie. Le leader du Parti Constructif d’Arménie, candidat au poste de Premier ministre du bloc Andrias Ghukasyan * a exprimé une opinion similaire.

"Mais il y a des faits clairement énoncés dans les accords entre l’Arménie et la Russie, qui ne peuvent être cachés. Tout d’abord, je veux dire, la clause clairement énoncée dans l’accord sur le transfert d’un groupe militaire arméno-russe sur le territoire de l’Arménie en cas de menace militaire extérieure sous le contrôle de la direction militaire de notre pays. L’armée azerbaïdjanaise a traversé notre frontière, mais nous voyons que rien de tout cela ne s’est produit. Il n’y a même pas de réaction de l’OTSC aux appels à l’aide de l’Arménie , a-t-il souligné.

De telles réalités, selon les évaluations du politicien, indiquent que dans les conditions où la Russie abandonne de facto la sécurité de l’Arménie à son sort, dans les conditions actuelles, rien n’empêche Erevan d’accepter l’assistance militaire de la France. Surtout dans des conditions où ce dernier propose cette assistance presque ouvertement. Dans cette optique, il a souligné que la récente visite de Pachinian à Paris avait eu lieu à l’invitation du président Macron, ce qui, selon Ghukasyan, était dû à la proposition de Pashinyan de déployer des observateurs groupde Minsk de l’OSCE à la frontière avec l’Azerbaïdjan.

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité le 27 mai, le Premier ministre arménien par intérim Nikol Pachinian a présenté son plan pour surmonter la situation à la frontière avec l’Azerbaïdjan. L’essence du plan est le retrait immédiat et parallèle des forces armées des deux côtés de la frontière vers les lieux de déploiement permanent. Des observateurs internationaux de la Fédération de Russie ou d’autres pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE devraient être déployés le long de la frontière. Pachinian considère ce plan comme le chemin le plus court vers la désescalade de la situation frontalière. La France et l’Union européenne ont déjà exprimé leur soutien au plan de Pachinian.

Ainsi, la France, à son avis, a non seulement exprimé son soutien au plan de Pachinian, mais a également exprimé sa volonté de soutenir l’Arménie dans la situation actuelle de l’invasion militaire azerbaïdjanaise du pays. Et selon Ghukasyan, le Premier ministre arménien n’a tout simplement pu que répondre à une invitation plutôt persistante et se rendre à Paris. De l’avis de l’homme politique, dans la situation actuelle, il semble important pour la France et certains autres centres de pouvoir, de résoudre le problème de l’invasion azerbaïdjanaise de l’Arménie. En particulier, il était important de démontrer que l’Arménie n’est pas seule, et il existe également le GM de l’OSCE - une alternative à la démarcation et à la délimitation des frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans un format trilatéral proposé par Moscou.

Le 1er juin à Paris, le Premier ministre arménien par intérim Nikol Pachinian a rencontré le président français Emmanuel Macron, le président de l’Assemblée nationale française Richard Ferrand, le président du Sénat Gérard Larcher, la maire de Paris Anne Hidalgo. Le 2 juin, Pachinian s’est rendu à Bruxelles, où il a rencontré son homologue belge Alexander De Croo.

"Un autre problème est la volonté des dirigeants arméniens, qui dépendent profondément de Moscou, de serrer la main qui lui est tendue et de changer ainsi radicalement la situation actuelle à la frontière. Personnellement, je ne vois pas une telle volonté, malheureusement. Pachinian hésite, et le fait que même son ministère des Affaires étrangères se soit prononcé contre sa politique, parle de la nécessité d’un changement de pouvoir dans notre pays. Un approfondissement réel et non déclaratif des relations avec la France rétablira la sécurité de l’Arménie. Et le soutien français permettra de rétablir , réarmer et réorganiser nos Forces armées. C’est une véritable alternative, que nous n’avons tout simplement pas le droit de négliger dans la situation actuelle », a résumé Ghukasyan.

* Analyste politique, candidat à l’élection présidentielle en 2013