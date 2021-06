Le NSS arménien arrête deux citoyens accusés d’espionnage pour l’Azerbaïdjan

Selon le NSS, l’ancien officier de l’armée semble avoir reçu des médailles militaires et autres médailles du gouvernement pour « service impeccable et participation aux hostilités ».

Le NSS a déclaré que l’officier et son ami s’étaient rendus en Turquie à la recherche d’emplois et y avaient été recrutés par les services spéciaux azerbaïdjanais.

Après avoir quitté la Turquie, ils ont rencontré des hauts fonctionnaires des services spéciaux azerbaïdjanais à l’ambassade d’Azerbaïdjan dans un pays tiers et ont été invités à signer des documents de coopération.

Selon le NSS, les deux hommes étaient en contact régulier avec les services spéciaux de l’Azerbaïdjan, ont reçu des instructions spécifiques pour photographier et filmer les unités militaires des forces armées arméniennes, le matériel militaire déployé là-bas, le nombre de militaires et les données personnelles du personnel de commandement.

Ils ont également enregistré et transmis des informations sur les systèmes de défense aérienne déployés en Arménie et en Artsakh, la présence de systèmes de défense aérienne à proximité d’installations spéciales et importantes, notamment des réservoirs, des centrales hydroélectriques, des hauteurs stratégiques et des abris pendant les hostilités, le nombre et le mouvement des des troupes et du matériel militaire. Ces informations ont été transmises aux services spéciaux azerbaïdjanais à l’aide d’applications mobiles avec activation de l’accès à Internet et détermination de l’emplacement des objets spécialement protégés.

Selon le NSS, pendant la guerre en Artsakh à l’automne dernier, l’ancien officier de l’armée était commandant d’une unité de volontaires. Il s’est rendu sur le champ de bataille dans la région de Hadrout en Artsakh pour effectuer une nouvelle mission reçue des services spéciaux azerbaïdjanais. Jusqu’en octobre 2020, il collectait et transmettait des informations sur les systèmes de défense aérienne et de missiles, les équipements militaires et les positions de combat aux services spéciaux de l’ennemi via un téléphone portable.

En conséquence, l’ennemi a pu localiser des armes et des équipements militaires d’importance stratégique, infliger des dommages irréparables et toucher des cibles stratégiques, notamment un système de missiles antiaériens.

Selon le NSS, à la suite de l’espionnage et des activités déloyales des deux citoyens ci-dessus, le pays hostile à l’Arménie a reçu des informations contenant des secrets d’État et officiels. Ils ont été accusés de trahison, ont avoué et ont été arrêtés.

Les enquêteurs ont également révélé des moyens de communication spéciaux, des téléphones portables, des vidéos de formation et d’autres éléments liés à l’affaire pénale.

Un suspect ou accusé d’un crime présumé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée conformément à une décision de justice qui est entrée en vigueur, conformément à la procédure établie par le Code de procédure pénale d’Arménie.