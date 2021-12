Création d’un atelier de fabrication de drones à l’Académie militaire Monte Melkonian de Dilidjan

A l’Académie militaire Monte Melkonian de Dilidjan dans la région de Tavouch s’est ouvert officiellement le premier atelier d’étude de construction de drones intitulé « Armat dans le ciel », Armat étant en Arménie le point de rencontre et d’exposition de technologies de pointe et de robotique.

Les laboratoires qui étudient les drones à l’Académie Monte Melkonian de Dilidjan sont ouverts aux élèves de 15 à 18 ans, filles et garçons. Ces jeunes apprendront les technologies de fabrication de drones, ainsi que de leur guidage. Le projet « Armat dans le ciel » vise à créer des ateliers de formation et de montage (...)