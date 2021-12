Entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Charles Michel portant sur l’Artsakh

Le Président russe Vladimir Poutine et le Président du Conseil de l’Europe, le belge Charles Michel se sont entretenus ce lundi 7 juin au téléphone pour examiner la question de l’Artsakh et la suite des accords entre la Russie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan du 9 novembre 2020 et des déclarations du 11 janvier 2021. L’information a été communiquée par l’agence de presse russe RIA Novosti. La question du développement économique de la région et des réseaux de communication a été abordée ainsi que du rôle nécessaire du Groupe de Minsk de l’OSCE pour la résolution pacifique de la question de l’Artsakh. Le Groupe de (...)