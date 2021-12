Reprise des liaisons ferroviaires entre l’Arménie et la Géorgie dès le 15 juin

L’Arménie et la Géorgie vont reprendre leurs liaisons ferroviaires à l’arrêt depuis plusieurs mois en raison de la pandémie. Le 15 juin la première liaison reliera Erévan à Batoumi, une station balnéaire de l’Adjarie (Géorgie) sur la mer Noire, une ville très prisée des touristes Arméniens durant l’été.

L’information de cette reprise du réseau ferroviaire entre l’Arménie et la Géorgie a été communiqué par l’agence TASS sur une déclaration de Natiya Tournava ministre de l’Economie et du développement durable de Géorgie. « Je désire affirme que les liaisons ferroviaires entre l’Arménie et la Géorgie vont reprendre. Le (...)