Deux citoyens arméniens arrêtés pour haute-trahison en faveur de Bakou

Un ancien militaire arménien a été arrêté et accusé de haute trahison et d’espionnage en faveur de l’Azerbaïdjan, a déclaré le Service de la sécurité nationale le 7 juin.

L’homme qui avait reçu des médailles « Pour service impeccable » et « Pour participation aux hostilités », possédait des diplômes et avait été distingué par l’Etatdes, s’est rendu en Turquie avec un autre citoyen d’Arménie pour trouver un emploi et s’est vu proposer de l’argent pour fournir des informations en provenance d’Arménie.

Selon le NSS, les deux hommes ont photographié et filmé des unités et des équipements militaires, ils ont étudié le déploiement des systèmes de défense aérienne en Arménie et au Nagorno-Karabakh (Artsakh). Pendant la guerre, ils enregistraient les mouvements des troupes par caméra et envoyaient tout ce qu’ils avaient à l’ennemi par le biais d’une application spéciale.

L’homme a servi comme commandant d’un détachement de volontaires pendant les hostilités dans la région de Hadrut, au Karabakh, qui a fini par passer sous le contrôle de l’Azerbaïdjan, rapporte le NSS. Grâce aux informations qu’il a fournies, l’Azerbaïdjan a réussi à localiser des systèmes et des entrepôts stratégiques, à mener des frappes ciblées et à mettre hors d’état de nuire des formations de l’armée. Son complice à l’arrière a, quant à lui, fourni à Bakou des informations précises sur la localisation des systèmes de missiles de défense aérienne, qui ont finalement été détruits à l’aide de drones. Les accusés ont fait des aveux.