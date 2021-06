Le réseau électrique de l’Artsakh progressivement rénové avec le soutien des forces russes chargées du maintien de la paix

Les forces russes de maintien de la paix continuent leur mission en Artsakh avec la sécurisation de la population civile arménienne, les travaux de déminages et diverses actions visant à rénover les infrastructures du pays dégradées par la récente guerre de 44 jours. Dans la région de Martouni (Artsakh) ces forces russes aident à la rénovation et réinstallation du réseau électrique alimentant la réserve d’eau qui fournit l’eau potable pour les habitations proches. Plus de 100 km de lignes électriques aériennes furent ainsi rénovées par le soutien des ingénieurs russes. Les forces russes assurent également la sécurité des agriculteurs Arméniens lors des travaux dans les champs près de la frontière arméno-azérie de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan