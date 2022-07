L’Etat turc s’en prend à la diaspora arménienne de France

La Turquie et la France peuvent contribuer conjointement à assurer une paix durable dans le Caucase du Sud. Cette déclaration a été faite par le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, à la veille de sa visite en France, rapporte le quotidien, L’Opinion.

“ Dans le Caucase du Sud, nous pouvons ensemble soutenir une paix durable qui bénéficierait à la prospérité de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, déclare-t-il. L’instrumentalisation et la déformation de l’histoire à des fins politiques n’ont jamais permis de résoudre un différend ni d’apporter la justice. Si les revendications infondées (...)