Le Grand prix de la honte de Bakou

Pour les passionnés de formule 1, il est devenu depuis 2016 un événement incontournable, pour les Arméniens et pour tous ceux qui sont attachés aux droits humains, il est le tour de trop, le tour de la honte. Cette fin de semaine, s’est tenu le 6e « Grand prix automobile d’Azerbaïdjan ». L’épreuve organisée par Bakou n’est pas sans rappeler le « Grand prix d’Afrique du Sud » durant le régime de l’Apartheid et pose une nouvelle fois la question des rapports de l’éthique, du sport, de la politique et de l’argent.

Que les grandes multinationales pétrolières et gazières aient d’énormes intérêts dans ce pays n’est pas un mystère. Que les principaux pays fournisseurs d’armement et de satellites y aient trouvé un bon client ne fait aucun doute. L’intérêt pour l’UE d’avoir un approvisionnement énergétique diversifié qui la prémunisse d’une trop grande dépendance à l’égard de la Russie est compréhensible. Mais que le monde du sport sensé promouvoir des qualités comme le courage, l’esprit loyal de compétition et la fraternité puisse organiser une épreuve de ce niveau dans cet État dépasse l’entendement et ce qui peut être admis. Paradoxe absolu lorsque l’on voit avec quel aplomb, l’ancien footeux Erdogan donne des leçons de morale aux football français qui laisserait, d’après lui, le racisme se développer dans ses rangs.

En ce rayonnant week-end de printemps, dans l’euphorie du déconfinement, les vrombissements des bolides ont ainsi couvert la plus récente et tragique actualité du peuple arménien : 5 000 magnifiques vies anéanties, 10 000 blessés, dont certains au phosphore, un grand nombre d’amputés, des territoires ancestraux occupés par un État raciste et colonisateur. Un patrimoine architectural multiséculaire menacé de destruction ou corrompu.

Et pas une voix pour dénoncer cette honteuse compétition alors que l’Azerbaïdjan détient près de 200 otages arméniens et viole impunément les frontières de la République d’Arménie depuis plusieurs semaines, menaçant d’envahir et d’annexer ses régions méridionales. Ce climat international délétère n’est pas sans rappeler le contexte du Génocide de 1915 si bien décrit par Charles Aznavour dans son très beau texte intitulé « Ils sont tombés » :

Nul n’éleva la voix dans un monde euphorique,

tandis que croupissait un peuple dans son sang,

L’Europe découvrait le jazz et sa musique,

les plaintes des trompettes couvraient les cris d’enfants

Rien ne semble avoir changé depuis un siècle. Au détail près, certes non négligeable, que les Arméniens disposent aujourd’hui d’un État souverain. Pour le reste elle est toujours désespérément seule, prise entre l’enclume turco-azérie et le marteau russe.

Rien n’a changé en réalité depuis les origines de la question arménienne au 19e siècle. Un texte du Catholicos Mgrditch 1er [Khrimian hayrig] publié en arménien et en anglais en 1915 à Londres sous le titre de « The meeting of the kings » illustre parfaitement cette solitude de tous les temps. Rédigé en 1900, il décrit avec une froideur clinique, mais non dénuée d’un certain humour, la position des chefs d’États des puissances de l’époque :la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et la Russie à l’égard des Arméniens. Khrimian avait confié ce texte au poète anglais Laurence Binyon (1869-1943) de passage à Etchmiadzine, en lui demandant de le publier anonymement dans son pays car, selon ses propres mots, « il n’aurait pu être édité en Russie ». Il est d’une telle actualité que nous pourrions le publier à nouveau aujourd’hui en nous contentant de changer les noms des chefs des États concernés en y ajoutant ceux d’Erdogan et d’Aliev.

Une partie de l’Arménie est aujourd’hui souveraine, mais son existence est menacée. Un révolver sur chaque tempe, son téméraire premier ministre est sommé par le camp occidental de se détourner de Poutine au risque de renforcer l’aversion de ce dernier pour la jeune démocratie arménienne, et par la Russie de renoncer à la démocratie et à sa souveraineté afin que ce qui reste de l’Arménie ne disparaisse pas. Dit populairement, il faudrait pour tous ces puissants que les Arméniens « lâchent la proie pour l’ombre » pour leurs beaux-yeux. C’est une nouvelle fois le « choix » qui nous est offert. L’Union européenne et les États-Unis si prompts à prendre des mesures très concrètes pour soutenir Navalny et Protassevitch condamnent du bout des lèvres l’Azerbaïdjan et la Turquie, et poursuivent leurs collaboration avec ces deux états terroristes à travers l’Otan et l’UE, déversant dans leurs caisses des milliards de dollars et d’Euros d’aides diverses et variées. Se présentant comme « LE partenaire stratégique privilégié » de l’Arménie, la Russie qui a lâché en novembre 2020 sur son « alliée » la Turquie et l’Azerbaïdjan profite largement de cette guerre qui lui permet de renforcer sa présence en Arménie en se présentant comme l’unique garant de sa sécurité. Dans le même temps, elle reprend pieds en Azerbaïdjan en y installant une base avec pour chef-lieu Sdepanakert. Le bail est de 5 ans, renouvelable selon l’humeur et les intérêts de la Russie.

Le plus grave n’est sans doute pas ce « jeu des Grands » qui nous connaissons bien, mais celui des « revanchards arméniens » coalisés. Depuis LA capitale, tels les « Émigrés de Coblence », ou à Erevan, à travers leurs alliances électorales dont l’une a choisi l’étoile de l’armée rouge comme symbole de ralliement -choix subliminal ? -, ceux-ci n’ont d’autre ambition que d’être adoubés gouverneurs d’Arménie par Poutine au prix d’une intégration maximale du pays à un ensemble plus vaste sous l’égide de la Russie. Une sorte d’ersatz d’Union soviétique. Paraphrasant E. Chvarnadzé, pour eux « le soleil [continue de] se lever au nord ». Le jeu trouble auquel il se prêtent en Arménie et en diaspora est mortifère et il menace non seulement sa démocratie, mais l’avenir même de l’Arménie. Les héritiers de l’esprit d’indépendance et de la Première République ne se situent désormais plus où on pouvait les trouver jadis.

Plus que jamais il nous faut aujourd’hui être d’une grande lucidité et un peu plus « réalistes » qu’à notre habitude, voire un peu cyniques sur les bords. Les voisins et « partenaires » de l’Arménie ne sont ni la Suisse, ni la Belgique. Ce sont l’incertaine Géorgie, l’imprévisible Iran, la Turquie, l’Azerbaïdjan et tous les pays aux suffixes en « stan » depuis l’Asie centrale jusqu’au Pakistan, qui ne veulent assurément aucun bien aux Arméniens. Pour toutes ces raisons, la Russie doit rester notre « partenaire privilégié » sans pour autant qu’elle exige de nous une relation exclusive.

Mais si la Russie agit au regard de ses intérêts nationaux – ceux-ci se confondent-ils d’ailleurs entièrement avec ceux d’une clique ? - les dirigeants arméniens qui sortiront vainqueurs des urnes le 20 juin devront se souvenir que même privé d’État durant six-cents ans, nous sommes un vieux peuple qui sait ce que sont les relations internationales, qui a parfois dominé et qui a souvent été dominé. Qui a compté dans le contexte régional. Ils devront connaitre notre histoire et celle de nos voisins et développer une véritable culture politique qui leur permettra de ne pas confondre vassalité et alliance, d’agir en responsables d’un État souverain et non en administrateurs d’un oblast périphérique. C’est à ce prix que l’Arménie qui n’est pas sans atouts dans une région éminemment stratégique préservera son indépendance et se reconstruira.

Ձախորդ օրերը ձմռան նման կուգան ու կերթան... Tout comme l’hiver, les mauvais jours viennent et s’en vont (Djivani).

L’Arménie a un avenir ! A condition que tous ses dirigeants actuels et à venir en soient convaincus.

Sahag Sukiasyan