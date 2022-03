Certains ont été volés par leurs propres chefs

C’est une interview effectuée par l’Observatoire Syriens des Droits de l’Homme qui pendant la guerre n’a eu de cesse de dénoncer l’envoi de mercenaires syriens par la Turquie pour combattre les Arméniens.

Bien que le dossier des mercenaires syriens envoyés précédemment en Azerbaïdjan ait été clos il y a plus de six mois, les répercussions de cette question touchent encore nombre de ces hommes, d’autant plus que de nombreux combattants syriens qui avaient combattu aux côtés des forces turques dans le Haut-Karabakh n’ont pas encore reçu tous leurs droits financiers, alors que les promesses qui leur avaient (...)