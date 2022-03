Le chef de la diplomatie turque en visite en France

Le ministre turc des Affaires étrangères sera dimanche et lundi en France, marquant une première visite de haut niveau après des mois de tensions entre les deux pays et au moment où Ankara cherche à normaliser ses relations avec Paris. Le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, rencontrera son homologue français Jean-Yves Le Drian pour discuter « des relations bilatérales, ainsi qu’entre la Turquie et l’Union européenne » et des questions « régionales et internationales », a annoncé le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. La visite intervient à un moment où Ankara cherche à (...)