Le Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine était samedi au monastère de Gandzasar en Artsakh

Hier samedi 5 juin le Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine continuait sa tournée en Artsakh. Accompagné de Mgr Vrtanes Abrahamyan l’évêque de l’Artsakh et d’Arayik Harutyunyan, le Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine s’est rendu pour prier au monastère de Gantzasar l’un des plus hauts lieux de la chrétienté des Arméniens de l’Artsakh. A son arrivée au monastère de Gantzasar la délégation fut saluée par le père Sahak Chakaryan responsable du complexe monastique ainsi que des soldats russes chargés du maintien de la paix en Artsakh et des habitants des villages proches de Gantzasar, dont le village de Vank.

Lors (...)