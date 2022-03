Créteil : depuis leur naissance, l’Arménie en plein cœur des Cinémas du Palais

La nouvelle Alliance franco-arménienne du Val-de-Marne a lancé ce jeudi son activité, dans un lieu des plus symboliques, les Cinémas du Palais, à Créteil. Ces salles obscures avaient été fondées par Armand Badéyan, disparu brutalement en 2003 et qui était... Arménien.

LA SUITE, POUR ABONNÉS, SUR LE LIEN PLUS BAS