Les Azéris pavent les routes et creusent des tranchées en Arménie, selon un maire local

Les Azerbaïdjanais qui ont franchi la frontière de l’Arménie et ont avancé dans des positions dans les provinces de Gegharkunik et Syunik construisent activement des routes et creusent des tranchées sur le territoire souverain de l’Arménie. « C’est notre terre », a déclaré Artryom Yeranosyan, le maire du village de Veris Shorja dans la région de Vardenis, dans la province arménienne de Gegharkunik, au service arménien de RFE/RL. « Mais dans cette zone, ils [les Azéris] travaillent à déplacer leurs tranchées et à paver la route pour pouvoir aller d’une tranchée à l’autre en véhicules. » « S’ils sont installé (...)