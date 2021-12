Un député arménien reconnaît avoir volé le téléphone d’un journaliste

Un parlementaire pro-gouvernemental controversé a admis vendredi avoir volé le téléphone portable d’un journaliste arménien qui l’avait filmé dans une rue d’Erevan.

L’incident s’est produit jeudi après qu’Anush Dashtents, correspondante du quotidien Hraparak, se soit approchée du député de 28 ans, Hayk Sargsian, et d’autres personnes se trouvant devant un bureau du parti arménien au pouvoir, le Contrat civil.

Selon Mme Dashtents, Hayk Sargsian s’est mis en colère lorsqu’elle a allumé la caméra de son téléphone et a commencé à lui poser des questions sur les pourparlers menés par la Russie sur le conflit (...)