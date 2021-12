La Suède s’impose sur l’Arménie (3-1) en match amical avec une sélection arménienne très active et en progrès

Ce soir au stade Friends Arena de Solna (Suède) l’Arménie affrontait la Suède en match amical. Une première pour les deux sélections qui ne s’étaient jamais affrontés jusqu’à présent. L’Arménie qui concéda une défaite 1-3 face à la Suède n’a pas démérité et a fait jeu égal en deuxième partie de jeu.

Le Suède dominait le début de la rencontre. Emil Forsberg (16e) ouvrait le score puis Marcus Danielson doublait (34e). A la 38e minute la Suède bénéficiait d’un penalty arrêté par le gardien Arménien David Yurchenko. A la mi-temps de score étant de 2-0 en faveur des Suédois. Mais en seconde partie de jeu, avec notamment l’entrée de Tigran Barseghyan et Khoren Bayramyan, l’Arménie devenait plus active dans son organisation et ses attaques avec Sargis Adamyan en pointe. Le jeune Vahan Bichakhchyan très actif et vif réduisait le score pour l’Arménie (64e), il marquait son premier but en sélection nationale d’Arménie. L’Arménie réalisait quelques attaques intéressantes laissant espérer une égalisation qui aurait été synonyme d’exploit. L’Arménie était très près de cet exploit et le match pouvait basculer à tout moment. Ce sont les Suédois qui profitèrent d’une erreur des défenseurs Arméniens pour inscrire le troisième but par Marcus Berg (85e) emportant avec tout espoir d’un retour au score de l’Arménie. Mais malgré ce résultat de 3-1 en faveur de la Suède, l’Arménie n’a pas démérité et a montré un football plein d’avenir.

Krikor Amirzayan