Demandez le programme !

Ca y est, la vie reprend ! Et donc, tout naturellement, les activités parisiennes organisées sur la désormais fameuse péniche Anako. A vos agendas pour les premières dates. La suite sur le site.

D’Istanbul à Athènes : Rebetiko

Concert le mercredi 9 juin 2021 à 19 h 30

Avec Violette Boulanger – violon et chant

Kostis Papaloukas – guitare et chant

Thanos Bouris – bouzouki et chant

Une soirée autour du rébétiko des années 30 et particulièrement du répertoire des musiciens grecs d’Istanbul et d’Izmir, réfugiés à Athènes après la Catastrophe d’Asie mineure et la chute de l’Empire ottoman.

Ces chansons racontent des histoires du quotidien, d’ivresses, de répression, parfois de meurtres, mais aussi de fêtes et de passions.

Le répertoire du rébétiko dit “de Smyrne” est riche, varié, porté par des chanteuses et des chanteurs virtuoses tels que Roza Eskenazy, Rita Abatzi ou Dalkas et Roukounas. Il fait appel aussi bien au bouzouki, au baglama et à la guitare qu’à des instruments utilisés dans les traditions d’Istanbul et d’Izmir comme le violon, le oud, le kanun.

Participation libre (Réservations au 0632112653)

Les Marx Sisters

Concert le samedi 12 juin 2021 à 19 h 30

Adresse :

Bassin de la Villette

face au 34 quai de la Loire

75019 Paris

Métro Stalingrad ou Jaurès

Pour toute information : [email protected]