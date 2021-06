Les tentatives de consolidation de positions militaires azéries en territoire arménien furent mises en échec par les soldats Arméniens dans la région de Gegharkounik

Au cours des derniers jours les forces azéries auraient tenté plusieurs fois de construire des postes frontaliers en territoire arménien tout près de la frontière arméno-azérie. Mais ces travaux de constructions furent à chaque fois mis en échec par les unités de l’armée arménienne qui ont rapidement mené des opérations pour déjouer les plans de l’Azerbaïdjan a indiqué le ministère arménien de la Défense. Ainsi le 3 juin les forces armées azéries ont tenté avec une tractopelle de creuses la terre en territoire arménien pour y installer un poste de garde azéri. Après les tirs des soldats Arméniens, les Azéris ont arrêté les travaux de consolidation. L’Arménie qui a demandé des explications claires à l’Azerbaïdjan -par l’intermédiaire des forces russes- pour ces agissements en territoire arménien afin que de tels actes ne puissent se reproduire. L’Azerbaïdjan continue de réaliser des travaux de fortification de leurs postes sur la frontière arméno-azérie. Plusieurs villages arméniens tels que Verin Chorja et Kout dans la région de Gegarkounik se trouvent à portée de vue et de tir de ces postes frontaliers azéris, un fait qui menace la quiétude et la sécurité des habitants de ces villages.

Krikor Amirzayan