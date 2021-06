Nathalie Goulet, dénonce la politique déséquilibrée de la France

La sénatrice de l’Orne a profité de la présentation de ses condoléances aux familles des deux journalistes qui ont sauté sur une mine à Kelbadjar le 4 juin, pour dénoncer « la politique déséquilibrée de la France » dans le conflit du Haut-Karabakh. Cette élue, soutien traditionnel de Bakou, ne s’interroge évidemment pas sur sa propre approche partisane vis-à-vis de l’offensive turco-azerbaïdjanaise qui a provoqué la mort d’au moins 3500 conscrits arméniens dont les familles n’ont pas eu droit à ses condoléances. Sans parler des 15 000 blessés, pour la plupart des gosses de 20 ans qui resteront handicapés à vie.

Un silence radio que l’on constate également sur les crimes pratiqués par le régime azerbaïdjanais, les tortures, les 200 prisonniers de guerre arméniens, ainsi que les violations permanentes aux droits de l’Homme dans cet Etat dirigé d’une main de fer par la dynastie Aliev.

De même n’a-t-elle pas pipé mot lorsque le blogueur Muhammad Mirzali, 27 ans, a été sauvagement agressé par des agents de Bakou dans la bonne ville de Nantes le 14 mars dernier. Mais peut-être que cette « amie » de l’Azerbaïdjan et non des Azerbaïdjanais opposants au régime, ne se sentait-elle pas concernée par ce cas « d’insécurité » sur le territoire national, une cause qui lui est pourtant chère ? Il est vrai que ce qui se passe en Bretagne ne regarde pas la Normandie, dont toute l’attention est déjà mobilisée sur Kelbadjar. On ne peut pas être partout…

« Je demande à mes collègues européens de se rendre en Azerbaïdjan pour se faire leur propre opinion, au lieu de soutenir le lobby arménien pour des raisons électorales », a ajouté Madame Goulet. Question : quels sont les raisons qui poussent cette sénatrice à défendre depuis des années les intérêts de cette pétrodicature qui restaure des églises dans son département et qui les bombarde au Haut-Karabakh ?