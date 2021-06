« L’Artsakh est aussi le berceau du christianisme »

Sa Sainteté Karékine II Catholicos de tous les Arméniens, a effectué une visite de trois jours en Artsakh après celle au Siounik le 4 juin. Le communiqué d’Etchmiadzine indique que le patriarche a apporté avec lui les reliques de Saint Grégoire l’Illuminateur, conservées au Siège d’Etchmiadzine, comme source de bénédiction et de consolation pour le peuple pieux d’Artsakh.

La délégation conduite par le Président de l’UGAB Berge Sedrakyan a été accueillie à la frontière par le Primat du Diocèse d’Artsakh et l’évêque Vrtanes Abrahamyan ainsi que du commandant adjoint des forces russes de maintien de la paix, Boris Grishin.



Le Catholicos s’est rendu à Stepanakert, où il a visité le cimetière. Il y a été accueilli par le président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan et des membres du gouvernement. Après avoir déposé une couronne devant la flamme éternelle et rendu hommage aux morts, Sa Sainteté a prié Dieu pour le réconfort des âmes des héros arméniens tués pendant la Seconde Guerre d’Artsakh. Accompagné des dirigeants du pays, le patriarche arménien a visité les tombes des soldats tombés au combat.



Le Catholicos, accompagné de l’ancien Président de la République du Haut-Karabakh Bako Sahakyan, a visité le monastère d’Amaras, où il a été accueilli par des Arméniens et des militaires des communautés voisines.

Il y a prié pour la paix des âmes des enfants héroïques morts pour la défense de la patrie demandant à Dieu « d’étendre sa miséricorde infinie pour la protection du droit sacré des Arméniens d’Artsakh ».



Sa Sainteté a apporté sa bénédiction et son message au peuple présent en appelant à la patience. « Cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous appelle à la patience et à la fidélité, nous aidera à aller de l’avant, à surmonter l’adversité, la douleur et le chagrin. L’épreuve difficile que nous avons traversée les problèmes qui nous attendent ne peuvent pas nous désespérer, mais au contraire, ils devraient nous unir et nous renforcer davantage, ils devraient nous rendre plus sages pour apprendre de nos erreurs, pour évaluer sobrement les situations. En temps d’épreuves et de tribulations, il est particulièrement nécessaire que nous soyons unis, fidèles à la foi de nos pères, à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre patrie sanctifiée par le sang et la sueur de notre peuple depuis des siècles, avec la foi inébranlable que Le Seigneur est avec nous à l’heure de l’épreuve, le pouvoir de nous élever ».



« Vous, braves enfants d’Artsakh, tenez aujourd’hui ferme et tenez ferme votre patrie, dont chaque centimètre carré témoigne de notre histoire, de notre identité chrétienne, de notre vie créatrice, de nos aspirations honnêtes à la paix et à la justice. « L’Artsakh, qui est une partie chère de notre patrie, est aussi le berceau du christianisme », a déclaré le patriarche arménien, notant que les disciples de saint Thaddée, et Yeghisha ont prêché en Artsakh, ont propagé la lumière du christianisme en Artsakh, et que le petit-fils de Saint Grégoire l’Illuminateur, Saint Grigoris Hayrapet a ouvert Saint Mesrop Mashtots, l’une des premières écoles d’Artsakh ».



« Aujourd’hui, votre présence sur cette terre sacrée, votre engagement et votre zèle à surmonter les difficultés inspirent notre peuple partout dans le monde. Oui, l’Artsakh continue d’être un symbole de la foi et du patriotisme de notre peuple, il continue d’unir notre peuple autour des aspirations nationales. »La volonté de notre peuple de continuer à soutenir l’Artsakh, de faire des efforts pour protéger les droits de nos enfants vivant ici, n’a pas diminué", a déclaré le patriarche, soulignant la consolidation des forces de la nation en Artsakh pour restaurer les maisons, les écoles, les hôpitaux et les sanctuaires. détruit par la lourde guerre.



Le catholicos a également déclaré « qu’ensemble, endurant des épreuves, faisant des sacrifices, avec une dévotion inconditionnelle, nous devrions être dignes de nos braves enfants, qui ont consacré leur vie à la patrie, défendant l’Artsakh, l’Arménie et notre patrie.

Sa Sainteté a également prié pour le repos des âmes « dans les hauteurs célestes, pour les blessés, pour les morts dans les batailles patriotiques pour les familles qui ont perdu des proches ».



Sa Sainteté a demandé à Dieu de bénir les efforts du peuple pour le bien de la patrie et pour la réalisation de ses aspirations nationales.

Après avoir béni le peuple, le Catholicos a rendu son hommage à Saint-Pierre. Il s’est recueilli sur la Tombe de Grégoire Hayrapet, puis s’est informé sur les travaux de reconstruction du monastère d’Amaras.



La délégation patriarcale s’est rendue à Machkalashen, où le patriarche a rencontré les familles en souffrance, apportant sa consolation et sa bénédiction.