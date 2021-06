La Banque centrale va réviser à la hausse les prévisions de croissance de l’Arménie

Le chef de la Banque centrale d’Arménie (CBA), Martin Galstian, a déclaré jeudi qu’elle allait réviser à la hausse ses prévisions de croissance économique pour 2021 faites plus tôt cette année.

En mars, la CBA avait prédit que l’économie arménienne connaîtrait une croissance de 1,4 % après avoir reculé de 7,6 % l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus et de la guerre du Haut-Karabakh.

M. Galstian a déclaré que la banque s’attend désormais à une croissance plus rapide. Il a refusé de préciser ses projections révisées qui seront bientôt rendues publiques.

« Par exemple, au premier trimestre [de cette année], notre indicateur de l’activité économique a baissé de 2 %, au lieu des 6 % que nous avions prévus », a-t-il déclaré. « Les services se portent mieux que prévu (...) et il y a davantage de transferts de fonds entrants et un certain nombre d’autres facteurs. »

M. Galstian a indiqué dans le même temps que le nombre d’entreprises et de ménages arméniens cherchant à obtenir des prêts auprès des banques commerciales avait diminué malgré la reprise économique en cours.

Le gouverneur de la CBA a suggéré que de nombreux Arméniens pourraient retenir pour l’instant les dépenses importantes qu’ils avaient prévues.

« En d’autres termes, les personnes qui prévoyaient d’acheter une nouvelle machine à laver ou un téléviseur attendent peut-être que leurs revenus reviennent [aux niveaux d’avant la crise] avant de demander [un prêt] », a-t-il déclaré.

M. Galstian a également averti que l’inflation des prix à la consommation en Arménie pourrait encore augmenter dans les mois à venir en raison de facteurs externes. « Les prix sur les marchés mondiaux des matières premières continuent d’augmenter, ce qui aura un certain impact sur l’Arménie », a-t-il déclaré.

Selon les statistiques officielles, l’inflation annuelle a déjà atteint 6,2 % en avril, ce qui dépasse largement l’objectif de 4 % fixé par le gouvernement arménien et l’ABC pour 2021. M. Galstian a admis le mois dernier que les autorités n’atteindraient probablement pas cet objectif.

L’inflation plus élevée que prévu est due à la hausse des prix des biens. Les données du gouvernement montrent des augmentations particulièrement drastiques du coût des denrées alimentaires de base, essentiellement importées, telles que l’huile de cuisson et le sucre.