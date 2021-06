Découvertes archéologiques importantes dans les tombes royales de Vérin et Nerkin Naver (Arménie) une civilisation arménienne datant de 43 siècles…qui maîtrisait le fer avant tout le monde

Les recherches archéologiques dans les tombes royales à Vérin et Nerkin Naver en Arménie, des sites de l’âge de bronze et du fer ancien ont donné lieu à des découvertes exceptionnelles selon les spécialistes Arméniens. Les archéologues ont découvert des éléments sur les sacrifices rituels dans les tombes royales au 23e siècle avant Jésus-Christ, avec la découverte de bijoux et autres objets au sein même de ces tombes.

Le 4 juin à Erévan, lors d’une conférence de presse, l’historien Hakob Simonyan a détaillé ces découvertes de l’équipe d’archéologues sur les sites de Vérin et Nerkin Naver. Selon Hakob Simonyan ces rites funéraires et ces objets précieux découverts donnent une nouvelle lumière sur cette civilisation et la naissance du peuple arménien. Ces objets datant de plus de 4 300 ans ! L’Etat arménien finance ces recherches archéologiques qui sont d’une grande importance pour la connaissance de l’origine et des traditions du peuple arménien il y plus de quatre millénaires.



« Une découverte importante également, dans le monde entier l’âge de fer ancien débute généralement au 12e siècle avant J.-C. mais sur les sites de Naver fut découverte une épée en fer ainsi que divers objets en fer datant du 17e au 15e siècle avant J.-C. prouvant que cette civilisation de Naver en Arménie, maîtrisait le fer avant tout le monde » a affirmé H. Simonyan.

Ainsi les premières traces de première apparition du fer -qui fut connue dans l’Egypte des pharaons- mènent vers l’Arménie.

Krikor Amirzayan