Disparition du chorégraphe et maître de ballet Vilen Galstyan, Artiste populaire d’Arménie

Disparition de Vilen Galstyan (80 ans) ce vendredi 4 juin à Erévan du maître de ballet, chorégraphe célèbre et Artiste populaire d’Arménie. Il était un légende de la danse classique en Arménie et sur les scènes internationales. C’est le ministère de l’Education de la culture, de sciences et des sports qui a informé de cette disparition de Vilen Galstyan. Cet Artiste populaire d’Arménie et le maître de ballet du théâtre-opéra Alexandre Spendiaryan de la capitale arménienne. « Nous présentons nos condoléances aux proches, amis et amoureux de l’art » a indiqué le ministère. Ses obsèques seront nationales.

Vilen Galstyan est né à Erevan. En 1959 Il est diplômé du Collège d’Etat de danse d’Erévan. Entre 1959 et 1961 il était artiste du Théâtre Paliashvili à Tbilissi (Géorgie). Entre 1961 et 1972 il exerçait ses talents de danseur artiste du Théâtre National Académique d’Opéra et de Ballet Alexandre Spendiaryan d’Erevan, alors soliste de premier plan.

Vilen Galstyan a joué dans les ballets suivants : « Spartak » d’Aram Khachatryan (Spartak, 1961), « Gayane » (Armen, 1974), « Giselle » de A. Adan (Albert, 1961), « Eternal Idol » de E. Hovhannisyan ( Byurat, 1966), « Antuni » (Antuni, 1969), « David de Sassoun » (David, 1976), « Prométhée » d’E. Aristakesyan (Prométhée, 1967), « Roméo-Juliette » de S. Prokof (Roméo, 1970) , « Cendrillon » (Le Prince), « Le Lac des Cygnes » de P. Tchaïkovski (Siegfried, 1972). Entre 1972 et 1975 ainsi qu’entre 1977 et 1979 il a dirigé le groupe de ballet du Théâtre National Académique d’Opéra et de Ballet A. Spendiaryan, entre 1979 et 1983 il était le chorégraphe en chef du théâtre. Il a réalisé « Gayane » de A. Khachatryan (1974, 2004, auteur du livret), « Spartak » (1978, 1982, 1987), « David de Sassoun » de E. Hovhannisyan (1976), L. Minkus Don Quichotte " (2002 ) et d’autres ballets.

Il s’est produit dans de nombreuses républiques de l’Union soviétique et a remporté de nombreux prix. Il était le chef du groupe de danse de l’Orchestre philharmonique de Krasnodar. Elle a dansé sur les grandes scènes du Théâtre Bolchoï à Moscou, en Angleterre, en France, au Japon et aux États-Unis. Il a joué dans plus de 60 films, tels que « La couleur de la grenade » (1969), « Armenian Murals » (1972). Entre 1987 et 1988, il est le chorégraphe en chef du Teatro Solis de Montevideo (Uruguay). De 1999 à 2000, elle a enseigné à la Seoul Ballet University (Corée du Sud). Depuis 1999, il enseignait à l’Institut national du théâtre et du cinéma d’Erevan (professeur depuis 2000). Depuis 2004, il était le directeur du Collège d’Etat de Danse d’Erévan, et depuis 2014, il est le chorégraphe en chef du l’Opéra et Ballet d’Erévan au théâtre Alexandre Spendiaryan. Il a reçu un certain nombre de récompenses d’État, de diplômes et de prix en Arménie et à l’étranger. 1968 Il a reçu la médaille d’or du Concours international de danse classique de Varna, en 1967 en Arménie, le titre d’artiste populaire d’Arménie, en 2001 la médaille « Movsès Khorénatsi » et en 2011 celle de « Mesrop Machtots ».

Krikor Amirzayan