Selon Nikol Pachinian la majeure partie de l’achat de l’armement de l’Arménie a été réalisée après la Révolution de velours

Durant les dix années qui ont précédé la Guerre de 44 jours en Artsakh, entre 2010 et 2020, l’Arménie a importé pour 398 millions de dollars d’armement a indiqué le Premier ministre arménien par intérim lors d’une rencontre avec la population dans le village de Mrkavet dans la région d’Ararat. Des chiffres qui sont établis par l’Institut international de la paix (SIPRI) à Stockholm (Suède).

« Durant les dix années précédant la Guerre de 44 jours en Artsakh, l’Azerbaïdjan a importé 8,2 fois plus d’armes que l’Arménie dont les deux tiers étaient en provenance des pays de la CEI. Entre 2011 et 2020 Bakou a importé 3 milliards 274 millions d’armement, l’Arménie 398 millions. La majeure partie de ces importations de l’Arménie ont été réalisées après la Révolution de velours en 2019. Uniquement en 2019 l’Arménie a acheté pour 248 millions de dollars d’armement soit 63,3% des importations d’armement des 10 dernières années » a indiqué Nikol Pachinian.

Krikor Amirzayan