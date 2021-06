L’UGAB rend hommage aux héros tombés au cimetière de Yerablur

Le 2 juin 2021, Berge Setrakian, Président mondial de l’UGAB, et Vasken Yacoubian, accompagnés de membres, amis et partenaires de l’UGAB ont rendu hommage aux soldats décédés lors de la guerre d’Arstakh en 2020. La jeunesse de l’UGAB était représentée par ses fédérations de scouts, ses « Jeunes Professionnels », ainsi que par des étudiants des centres pour enfants « Hayortats ».



Ils ont pris part à une cérémonie commémorative qui s’est tenue au cimetière militaire de Yerablur, où reposent de nombreux héros de guerre arméniens.



Son Éminence l’archevêque Nathan Hovhannisyan a dirigé le service religieux, invitant les présents à se joindre à lui dans la prière, et priant le Seigneur pour que les âmes de nos héros reposent en paix et qu’il accorde à leurs la force de surmonter leur deuil.



M. Setrakian a déposé une gerbe au nom des membres de l’UGAB qui, aux quatre coins du monde, ont pleuré la perte de toutes ses vies humaines, unis dans la douleur. Il a déclaré : « la nation restera toujours redevable à nos militaires, hommes et femmes, pour leur sacrifice ultime, et leur souvenir restera toujours vivant dans le cœur et l’esprit des Arméniens du monde entier ».