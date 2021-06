réouverture des points de passage entre les deux parties de l’île divisée

Les points de passage entre les parties nord et sud de l’île de Chypre divisée ont rouvert vendredi après plus d’un an de fermeture pour cause de pandémie de Covid-19, a indiqué la mission de paix de l’ONU.

L’île est divisée depuis que son tiers-nord a été envahi en 1974 par la Turquie, en réaction à un coup d’Etat de nationalistes chypriotes-grecs qui souhaitaient la rattacher à la Grèce.

Les neuf points de passage à travers l’île ont rouvert sans fanfare dans la matinée, après plusieurs semaines de discussions impliquant Chypriotes-grecs, Chyptiotes-turcs et l’ONU, afin de permettre de nouveau la libre-circulation entre les deux côtés.

« Je ne pouvais plus voir mon petit ami et j’avais des problèmes de visa (...) et maintenant que c’est ouvert je suis si heureuse », a déclaré à l’AFP Rozhan Amiri, une étudiante iranienne de 19 ans.

La décision de réouverture a été prise à la suite d’un accord sur des mesures sanitaires harmonisées entre les deux parties, selon l’ONU.

« Les mesures seront appliquées à toutes les catégories de personnes et aux ressortissantes de pays tiers », a souligné la mission de l’ONU dans un communiqué, estimant que « la libre-circulation facilitera les contacts entre les gens, construira la confiance et aura un impact socio-économique positif ».

Fermés depuis mars 2020, certaines restrictions à la circulation avaient été progressivement levées notamment pour les Chypriotes-turcs étudiant dans la partie sud de l’île.

En temps normal, plusieurs milliers de personnes franchissent quotidiennement les points de passage pour aller travailler, étudier ou se faire soigner.

La République de Chypre, qui exerce son autorité sur la partie sud de l’île, a enregistré 72.626 cas d’infection au Covid-19, incluant 362 décès. Elle avait fermé quatre points de passage fin février 2020 pour le première fois depuis leur ouverture en 2003.

Les cinq autres ont été fermés la 10 mars après le premier cas recensé en République turque de Chypre-Nord (RTCN, autoproclamée), où 7.375 cas ont été enregistrés dont 33 décès.