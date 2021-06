Deux journalistes et un fonctionnaire tués par une mine près du Karabakh

Bakou, 4 juin 2021 (AFP) - Deux journalistes et un fonctionnaire azerbaïdjanais ont été tués vendredi par l’explosion d’une mine dans la région de Kalbajar, district voisin de l’Arménie et du territoire séparatiste du Nagorny Karabakh, a annoncé la télévision d’Etat.

« Le cameraman de notre chaîne, Siraj Abichov, né en 1989, et un collaborateur de l’agence de presse d’Etat AzerTag, Maguerram Ibraguimov, sont morts dans l’explosion d’une mine en exerçant leur métier dans le district de Kalbajar », a écrit le patron de la chaîne AzTV, Rovshan Mamedov, sur sa page Facebook.

Le procureur général et le ministère de l’Intérieur ont confirmé ces décès dans un communiqué séparé et annoncé la mort d’un fonctionnaire azerbaïdjanais local.

Les trois hommes ont été tués « dans l’explosion d’une mine anti-char le 4 juin vers 11H00 (07H00 GMT) dans le village de Soussouzloug », selon cette source.

Le district azerbaïdjanais de Kalbajar a été pendant près de trente ans sous contrôle arménien, mais Erevan a dû le rétrocéder à l’Azerbaïdjan après sa défaite dans la guerre pour le territoire séparatiste du Nagorny Karabakh à l’automne 2020.

Il était l’un des sept territoires formant un glacis de sécurité arménien autour du Karabakh.

L’Azerbaïdjan procède actuellement au déminage de ces zones reconquises à la fin de l’année dernière, mais les autorités accusent l’Arménie de ralentir le processus en refusant de remettre leurs cartes de minage.

En outre, plusieurs accrochages ont eu lieu ces dernières semaines à la frontière arméno-azerbaïdjanaise dans le district de Kalbajar, les deux pays se disputant sur le tracé de la ligne de démarcation.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont livrés une courte guerre, faisant 6.000 morts, à l’automne 2020 pour l’enclave du Nagorny Karabakh. Le conflit s’est soldé par la défaite de l’Arménie et un accord de cessation des hostilités négocié par la Russie.

Malgré la signature d’un cessez-le-feu et le déploiement de soldats de maintien de la paix russes, les tensions restent fortes entre les deux ex-républiques soviétiques du Caucase.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a cependant annoncé le 20 mai qu’un accord avec l’Azerbaïdjan était en préparation, sous l’égide de la Russie, concernant la délimitation et démarcation de leur frontière.

Pour sa part, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev s’est dit le même jour prêt à des pourparlers de paix avec l’Arménie.

Sous pression de l’opposition depuis la défaite militaire de l’automne 2020, Nikol Pachinian est quant à lui en campagne électorale après avoir dû convoquer des législatives anticipées en juin.