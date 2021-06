Visite patriarcale du Catholicos dans le Syunik et en République d’Artsakh

Le 3 juin, Sa Sainteté Karekin II, patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, a commencé une visite patriarcale de quatre jours dans la région de Syunik et en République d’Artsakh. Sa Sainteté était accompagnée de Mgr Martirosyan, chancelier du Saint-Siège, de Mgr Archak Khachatryan, président du Conseil monastique du Saint-Siège, de Mgr Mushegh Babayan, surintendant du séminaire théologique géorgien de l’Archimandrite Mesrop Parsamyan, directeur du Bureau de l’Artsakh pour la préservation du patrimoine culturel et culturel de Archimandrite Garegin Hambardzumyan, chef attentionné des forces armées de la RA Archimandrite Movses Sargsyan Directeur du Système d’Information d’Etchiadzine et du grand prêtre Vahram Melikyan.



M. Berge Sedrakyan, président de l’Union générale de bienfaisance arménienne, faisait également partie du voyage.

La délégation conduite par le Catholicos a été accueillie au monument des « Cloches » à Goris par le Vicaire du Diocèse de Syunik T. L’archimandrite Makar Hakobyan.

Après la cérémonie traditionnelle du sel, le Catholicos a apporté son appréciation et sa bénédiction aux représentants des autorités de la ville et aux personnes rassemblées.



Ensuite, le Catholicos s’est rendu à l’église des Primats St. Grégoire l’Illuminateur à Goris, il a été accueilli par les habitants et les soldats de Goris.

A la fin de la cérémonie, le Catholicos a adressé son message aux présents. "Chers enfants fidèles de Syunik, nous vous avons rendu visite en cette période difficile de l’après-guerre, pour affronter les coups et les épreuves amères. Nous sommes venus partager vos préoccupations et vos problèmes, vous rapporter notre appréciation et notre bénédiction pontificales.

Nous sommes bien conscients des difficultés que vous rencontrez et des défis auxquels vous faites face en cette période cruciale de notre vie nationale-patriotique. Lors de la dernière guerre d’Artsakh, nos précieux enfants ont été martyrisés, nous avons eu des blessés, des disparus, capturés, des dizaines de milliers de civils déplacés. En raison des pertes territoriales, les communauté du monde du Syunik sont devenues frontalières avec l’Azerbaïdjan, avec des conséquences très inquiétantes. « L’Azerbaïdjan mène également des empiètements effrénés aux frontières de l’Arménie, en particulier sur les territoires du Syunik et du Gegharkunik », a déclaré le patriarche.

« Très chers, notre âme à tous est en émoi, tous les Arméniens sont en émoi. Le cours normal de la vie créative et paisible de vos enfants dans la région du Syunik a été perturbé, de plus, le problème le plus grave, celui de sécurité et de la sûreté s’est posé. Mais Nous savons que votre esprit est indestructible, votre attachement à votre terre natale, votre patriotisme sont forts dans vos cœurs et vos âmes. Vous avez hérité de vos grands-pères et de vos pères le courage et la vigueur pour défendre votre foyer natal dans des circonstances critiques, pour être inébranlable dans la position de défense patriotique, pour vous tenir vaillamment sur votre terre natale. Nous, braves gens de Syunik, surmonterons cette épreuve en tant que nation, seulement si, selon le message inspirant de nos ancêtres héroïques, nous ne mélangeons pas la lâcheté dans notre courage et notre bravoure, gardons notre dévotion à la patrie et nos valeurs sacrées. fort. Restons fermes dans la foi, inébranlables face à l’adversité et aux épreuves.« »Gardons forts l’amour honoré par le Christ les uns pour les autres et la forte unité, face à laquelle les épreuves reculent, l’esprit d’optimisme est renforcé ", a déclaré Sa Sainteté.



Sa Sainteté a informé que l’Église arménienne avait élevé la voix à la fois pendant la guerre et dans les jours d’après-guerre, appelant les instances internationales, inter-églises et interreligieuses à condamner fermement l’agression contre l’Artsakh et l’Arménie, exhortant le travail urgent à la libération des prisonniers, le juste droit à une vie libre et indépendante.

A l’occasion de la visite, Sa Sainteté a apporté son appréciation et sa bénédiction aux autorités régionales du Syunik, aux chefs de communauté, qui aujourd’hui, comme durant les jours difficiles de la guerre, se tiennent fermement dans les positions de défense de la patrie avec les habitants des communautés. Une appréciation patriarcale a été transmise aux serviteurs attentionnés du diocèse du Syunik, dirigés par le vicaire, pour garder la foi et l’esprit de notre peuple fidèle, fortifier et réconforter leur fidèle troupeau par la parole de Dieu, pour continuer leur service sanglant dans les colonies frontalières.

Après la cérémonie, la délégation patriarcale accompagnée des dirigeants communautaires a visité le Panthéon militaire de Goris, où le Catholicos, le président de l’UGAB, Berge Sedrakyan, ont déposé des couronnes à la Flamme éternelle du souvenir.



Le même jour, le Catholicos a visité la communauté frontalière de Shurnukh avec une délégation, où le Patriarche arménien a été accueilli par le chef de la communauté Hakob Arshakyan et les habitants de la communauté.

Transmettant au peuple son amour paternel et la bénédiction de la Mère-Siège de Saint Etchmiadzine, Sa Sainteté a apporté son soutien au peuple de Shurnukh. Sa Sainteté a noté que les habitants du Syunik ont ​​acquis une réputation de bravoure au cours des siècles en raison de leur esprit inébranlable et invincible dans la lutte de libération nationale. « Aujourd’hui, le courage dont font preuve les groupes auto-organisés de braves au Syunik et à la frontière ainsi que les principe de défense de la patrie sont l’expression indéniable de cet esprit.



Le Catholicos de tous les Arméniens et le président de l’UGAB ont parlé aux habitants des inquiétudes et des problèmes existants, de la perturbation du cours normal de la vie et des dangers.

Dans son discours, Sa Sainteté a assuré que l’Église arménienne devrait poursuivre ses efforts pour soulever les problèmes de notre peuple vivant dans les communautés frontalières, pour poursuivre la protection de ses droits, et les a exhortés à suivre leur exemple ancestral, à rester fermes dans leur foi, accrochés à la terre, à leurs maisons.



Le Catholicos de tous les Arméniens a visité les maisons des habitants de Nashurnukh, a parlé aux familles, s’est familiarisé avec les difficultés existantes.

Sa Sainteté a également présenté ses bénédictions et ses meilleurs vœux à un couple de jeunes mariés de Shurnukh, qui, en apprenant la visite du patriarche arménien, a exprimé le souhait particulier de recevoir une bénédiction patriarcale.



À son retour, le Catholicos de tous les Arméniens a eu une conversation avec les dirigeants de la communauté, dont le maire de Kapan, Gorg Parsyan.

Dans la soirée, le patriarche arménien a rencontré la classe bienveillante du diocèse de Syunik, rapportant au clergé sa bénédiction paternelle et son appréciation pour leur service dévoué.



La réunion a porté sur la situation d’après-guerre dans la situation difficile actuelle, les mesures prises par l’Église, les programmes sociaux et spirituels mis en œuvre.

Sa Sainteté a attiré l’attention des gardiens du diocèse, en particulier, sur les familles des morts, des disparus, des captifs, des blessés, et leurs soins.