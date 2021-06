Tigran Hamasyan sacré artiste international 2021

Le 3 juin, le pianiste de jazz arménien Tigran Hamasyan vient de recevoir le Deutscher Jazzpreis 2021 pour piano/claviers et a été nommé artiste international de l’année.

« Je suis vraiment honoré de recevoir deux prix du Deutscher Jazzpreis pour mon dernier album The Call Within, déclare Hamasyan. Je tiens à remercier l’organisation et les membres du jury du Deutscher Jazzpreis. Je tiens également à remercier et à féliciter tous les musiciens incroyablement talentueux qui ont été nommés et récompensés cette année. À mes fans allemands : Nous nous retrouverons bientôt ! »

Le Jazzpreis est un nouveau prix du jazz lancé par le commissaire à la culture et aux médias du gouvernement allemand. Les lauréats ont été annoncés lors d’une cérémonie de remise des prix diffusée en direct.

L’album Nonesuch 2020 de Tigran Hamasyan, The Call Within, s’inspire de son intérêt pour les cartes géographiques de différentes époques, la poésie, les histoires populaires arméniennes.